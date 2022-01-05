В Малмыжском районе детей-сирот не обеспечили жильем

Дети-сироты, которые не смогли получить жилье, обратились за помощью в прокуратуру Фото: Иван МАКЕЕВ

В Малмыжском районе дети-сироты не могли получить положенное по закону жилье. При этом они состояли в списке на предоставление благоустроенных квартир.

Молодые люди обратились в прокуратуру, после чего в органы муниципалитета внесли представления. Однако детям-сиротам по-прежнему не выделяли обещанное жилье.

Тогда ведомству пришлось направить иски в суд с требованием обеспечить жителей квартирами до конца 2021 года. Сейчас молодые люди получили жилые помещения.