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Общество5 января 2022 14:02

В Малмыжском районе детей-сирот не обеспечили жильем

Молодые люди получили квартиры только после суда
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дети-сироты, которые не смогли получить жилье, обратились за помощью в прокуратуру

Дети-сироты, которые не смогли получить жилье, обратились за помощью в прокуратуру

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Малмыжском районе дети-сироты не могли получить положенное по закону жилье. При этом они состояли в списке на предоставление благоустроенных квартир.

Молодые люди обратились в прокуратуру, после чего в органы муниципалитета внесли представления. Однако детям-сиротам по-прежнему не выделяли обещанное жилье.

Тогда ведомству пришлось направить иски в суд с требованием обеспечить жителей квартирами до конца 2021 года. Сейчас молодые люди получили жилые помещения.