В оперштабе сообщили о 183 новых случаях заражения коронавирусом в Кировской области

В стационарах медики оказывают помощь 1377 пациентам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 5 января 2022 года, в Кировской области выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 101 пациента.

В стационарах проходят лечение 1377 человек с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 165 жителей области, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончался 761 человек.

На дому лечатся 2723 пациента. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких направили 175 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 547 кировчан.