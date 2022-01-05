Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье5 января 2022 7:46

В оперштабе сообщили о 183 новых случаях заражения коронавирусом в Кировской области

За сутки из больниц с выздоровлением выписался 101 житель
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В стационарах медики оказывают помощь 1377 пациентам

В стационарах медики оказывают помощь 1377 пациентам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 5 января 2022 года, в Кировской области выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 101 пациента.

В стационарах проходят лечение 1377 человек с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 165 жителей области, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончался 761 человек.

На дому лечатся 2723 пациента. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких направили 175 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 547 кировчан.