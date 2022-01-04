В Чистых Прудах появилась деревянная 3,5 метровая рыба

На изготовление своего шедевра Олег Торбеев потратил больше недели. Фото: предоставлено героем публикации

В Кирове появился новый интересный арт-объект. Фигуру трехметровой реалистичной деревянной рыбы установили в рыболовной зоне «Белуга» в Чистых Прудах.

По словам автора, Олега Торбеева, размер тематической скульптуры составил порядка 3,5 метров. На изготовление своего шедевра кировчанин потратил больше недели.

- Каждое изделие, сделанное с любовью и душой, действует на людей позитивно, радует и заставляет меняться к лучшему. Я буду рад, если данная скульптура поможет каждому осознать истинные желания и воплотить в жизнь свои мечты. Пусть человек, увидевший ее, испытает творческое вдохновение и просто порадуется, - пожелал автор.