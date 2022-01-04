В 2022 году в Кировской области начнут строить 13 межпоселковых газопроводов

Природный газ поступит в десятки жилых домов разных населенных пунктов региона Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области продолжается реализация программы газификации населенных пунктов. В результате голубым топливом будут обеспечены тысячи человек. Об этом сообщил в пресс-службе регионального правительства.

Так, в 2022 году планируется начать строительство 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 155 км. Природный газ появится в нескольких деревнях Слободского, Белохолуницкого, Зуевского, Немского, Киро-Чепецкого, Нолинского, Уржумского районов и города Кирова.

Кроме того, в текущем году должны приступить к возведению распределительного газопровода в городе Котельнич. Продолжится также и программа бесплатной догазификации до границ домовладений.