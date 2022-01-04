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Происшествия4 января 2022 11:16

На 30-летнего жителя Лянгасово завели уголовное дело за покушение на убийство

Мужчине грозит реальный тюремный срок
Алексей Романов
Алексей Романов
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Подозреваемый пойдет под суд по одной из статей уголовного кодекса

Подозреваемый пойдет под суд по одной из статей уголовного кодекса

Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи СК Кировской области возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Лянгасово. Молодой мужчина подозревается в умышленном покушении на убийство. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По версии сотрудников ведомства, 1 января, в одной из квартир микрорайона двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. В ходе употребления алкоголя между подозреваемым и 50-летним потерпевшим произошел конфликт. После чего молодой кировчанин схватил нож и ударил своего оппонента. В результате, тот получил резаные раны.

К счастью, общая знакомая разняла мужчин и вызвала «скорую». Потерпевшего госпитализировали в больницу, где ему успели оказать медицинскую помощь.

В настоящее время представители СК выясняют все обстоятельства произошедшего преступления. Расследование продолжается.