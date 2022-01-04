Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье4 января 2022 9:42

В Кировской области уже несколько дней подряд выявляют менее 200 заболевших COVID-19

В инфекционных стационарах от коронавируса лечатся менее 1,5 тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В отделении реанимации медики спасают жизни 165 кировчан

В отделении реанимации медики спасают жизни 165 кировчан

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 4 января 2022 года выявлено 185 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 120 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1389 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 165 жителей области, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 759 человек.

На дому лечатся 2754 жителя области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 175 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 411 кировчан.