Прокуратура Кировской области взяла на контроль расследование аварии, в которой пострадали 4 ребенка

В аварии пострадали 7 человек, из которых четверо - дети. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Кировской области взяла на свой контроль результаты проверки по факту серьезного ДТП в Орловском районе. По завершении расследования будет принято процессуальное решение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, что авария произошла второго января в 9 часов 10 минут на 341 км федеральной трассы «Вятка». Выехав на полосу встречного движения, столкнулись автомобили «Шевроле Лачетти» и «БМВ». В аварии пострадали семь человек, четыре из которых - несовершеннолетние дети.

Представители региональной прокуратуры и Госавтоинспекции просят кировчан соблюдать правила дорожного движения. Следования простым требованиям поможет предотвратить множество ДТП, а также сохранить жизнь и здоровье.