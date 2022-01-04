В Кирове за сутки от снега очистят 12 улиц

Чтобы не сковывать автомобильное движение, вывозить снег будут в вечернее и ночное время. Фото: admkirov.ru
Во вторник, 4 января, подрядные организации Кирова планируют очистить от снега 12 улиц. Несмотря на новогодние праздники, уборку проводят ежедневно. Об этом рассказали в администрации города.
Согласно утвержденному графику, снежные массы вывезут с улиц:
- Лепсе;
- Маклина ( от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда);
- Солнечной (от Московской до Воровского);
- Преображенской (от Дерендяева до станции Киров-Котласский);
- Переулка Энгельса;
- Чернышевского;
- Порошинской;
- Некрасова (от Пугачева до тупика);
- Коммунальной;
- Володарского (от Герцена до Воровского);
- Молодой Гвардии (от Володарского до Карла Маркса).
Автомобилистов просят с понимаем отнестись к временным неудобствам и не парковать свои машины в местах работы спецтехники. Вывозить снег планируют в вечернее и ночное время. Зоны уборки будут обозначены специальными знаками.