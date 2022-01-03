В Кирове в одной из квартир на улице Розы Люксембурга мужчина зарезал знакомого

В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос о заключении его под стражу Фото: Александр ЧЕРНЫХ

С самого начала Нового года в Кирове уже произошла первая трагедия. В одной из квартир на улице Розы Люксембурга мужчина насмерть зарезал своего знакомого. Об этом сообющили в региональном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, первого января 32-летний подозреваемый и 31-летний потерпевший распивали спиртные напитки. В определенный момент между ними возник конфликт на почве ревности. Гость взял нож и ударил хозяина квартиры по телу. От полученной травмы тот скончался на месте.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства преступления. На мужчину заведено уголовное дело, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.