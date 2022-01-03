В Кировской области ожидаются тридцатиградусные морозы

Сильные морозы связаны с приходом в наш регион антициклона Фото: Олег УКЛАДОВ

На текущей неделе в Кировской области ожидаются сильные морозы. Столбик термометра в некоторых районах региона опустится до -30 градусов. Такие данные предоставили синоптики сервиса rp.5.

Согласно составленному прогнозу, во вторник, 4 января, температура воздуха днем опустится до -22 градусов. На следующий день станет еще холоднее. В среду, 5 января, столбик термометра остановится на отметке в -32 градуса. При этом будет сохраняться пониженное атмосферное давление. Метеозависимым кировчанам следует внимательнее следить за своим самочувствием.

К счастью, морозы окажутся кратковременными. Начиная с четверга регион накроет циклон, который принесет потепление и легкий снег.