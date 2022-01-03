В Кировской области заболеваемость коронавирусом плавно снижается

За прошедшие 24 часа компьютерную томографию легких прошли 182 жителя региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 3 января 2022 года выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 37 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1432 пациента с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 168 жителей области, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 757 человек.

На дому лечатся 2789 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 182 человека. В прививочных пунктах вакцинировались 73 кировчанина.