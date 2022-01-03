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Общество3 января 2022 8:24

В Кирове жители пяти многоквартирных домов остались без холодного водоснабжения

Причиной отключения стала авария на трубопроводе
Алексей Романов
Алексей Романов
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Восстановить подачу холодной воды обещают сразу после завершения ремонтных работ

Восстановить подачу холодной воды обещают сразу после завершения ремонтных работ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В понедельник, 3 января, для жителей пяти многоквартирных домов новогодние праздники омрачились отсутствием холодной воды. Причиной отключения вновь стала авария на трубопроводе. Информацию об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным сотрудников ресурсоснабжающей организации, перебои с подачей ресурса отмечены в домах, расположенных на улицах Крупской, Пятницкой и Свободы в Октябрьском и Первомайском районах областного центра.

На месте аварии работает дежурная бригада. Для жильцов организован подвоз питьевой воды. Восстановить подачу обещают в течение дня. Более подробно ознакомиться с адресами и графиком можно, перейдя по ссылке.