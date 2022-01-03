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Общество3 января 2022 7:33

В Котельниче открылась автомобильная переправа через реку Вятка

Она соединила районный центр с микрорайоном Затон
Алексей Романов
Алексей Романов
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Вес автомобиля при проезде через ледовую переправу не должен превышать 5 тонн. Фото: 43.mchs.gov.ru

Вес автомобиля при проезде через ледовую переправу не должен превышать 5 тонн. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Кировской области открылась ледовая автомобильная переправа через реку Вятка. Она соединила город Котельнич и микрорайон Затон. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Протяженность столь удобного и необходимого для местных жителей объекта составляет 600, а ширина 25 метров. Единственным ограничением является грузоподъемность автомобиля. Вес машины не должен превышать 5 тонн.

Отметим, что этой зимой на территории области планируется открыть 7 подобных переправ через Вятку. Ледовые дороги должны появиться в поселке Вишкиль Котельничского района, пгт. Лебяжье, деревне Тюм-Тюм, а также селах Цепочкино, Сорвижи и Гоньба Уржумского, Малмыжского и Арбажского районов.