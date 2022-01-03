Первым кировчанином, появившимся на свет в 2022 году, стал мальчик

Вес ребенка составил более 4 кг, а рост 56 см Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первым человеком, появившимся на свет в Кирове 1 января 2022 года, стал мальчик. Малыш родился в областном перинатальном центре в 09 часов 05 минут. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вес новорожденного составил 4160 граммов, а рост 56 см. Он стал вторым ребенком в семье. Маму с малышом совсем скоро выпишут домой. Всего же за прошедший 2021 год медработники перинатального центра помогли появиться на свет 7406 малышам, среди которых 3612 девочек и 3794 мальчика.

Напомним, что в новогодние праздники продолжают работать больницы, коммунальные, аварийные и экстренные службы. Более подробно ознакомиться с расписанием и графиком можно здесь.