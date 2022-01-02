В Котельничском районе прохожие спасли провалившегося под лед мужчину

ЧП произошло на реке Черняница. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Котельничском районе мужчина провалился под лед. Его удалось спасти благодаря вмешательству местных жителей. Пост об этом появился в паблике «Типичный Котельнич».

- 26 декабря 2021 года Сергей Аркадьевич Селезенев с дочерью Екатериной спасли моего отца Александра Николаевича Чернятьева, который провалился под лед на реке Чернянице в районе деревни Чащины, - пишет авторша поста, Татьяна.

По словам женщины, проходившие неподалеку люди случайно услышали крики ее отца о помощи. Найти зовущего было сложно, однако неравнодушные прохожие не остановились и продолжали искать, пока не обнаружили. Как рассказывает Татьяна, Сергей в одиночку вытащил тонущего из воды. На помощь подоспели еще двое прохожих, которые погрузили потерявшего сознание мужчину в машину и доставили к «скорой помощи», прибывшей на место происшествия. Женщина также называет их имена - Андрей Владимирович Лаптев и Павел Сергеевич Круглов.

- Об этих людях и их поступке не пишут СМИ, их не награждают медалями и орденами, но они - самые настоящие ГЕРОИ! Спасибо вам огромное и низкий вам поклон за то, что вы не прошли мимо беды, за то, что спасли человеческую жизнь, несмотря на трудности и опасность, - пишет благодарная женщина.