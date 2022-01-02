В Кировской области за минувший год создали 13 групп дневного присмотра за пожилыми людьми

Для подопечных есть материалы, развивающие мелкую моторику и память. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области за 2021 год открылись 13 групп дневного присмотра за пожилыми людьми. Об этом сообщает региональное правительство.

Группы создали при комплексных центрах в Кирове и Слободском. Необходимы они для пожилых людей, за которыми некому присмотреть в течение дня - если все их родственники заняты работой. И они достаточно востребованы - в областном центре, к примеру, появилась уже третья по счету группа, на Карла Маркса, 20.

С подопечными занимаются развитием памяти, мышления или мелкой моторики, развлекают настольными играми. Можно отдохнуть в сенсорной комнате или порисовать на песке. Старшее поколение отмечает положительный эффект от занятий, которые с ними проводят.

На данный момент в Кировской области существует 21 группа дневного присмотра. Расположены они в 18 районах области и ее центре.