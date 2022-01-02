В Кировской области от коронавируса лечатся более четырех тысяч человек

В инфекционных стационарах лечатся 2805 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 2 января 2022 года выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 19 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1420 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 165 жителей области, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 754 человека.

На дому лечатся 2805 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 120 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 18 кировчан.