В ближайшие три года реконструируют водоснабжение в семи населенных пунктах области

Основная задача проекта: к 31 декабря 2024 года обеспечить 91,7% населения региона питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в том числе городского - до 99%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области реализуют проект «Чистая вода», в рамках которого предусмотрены мероприятия по строительству и модернизации объектов питьевого водоснабжения.

Основная задача проекта: к 31 декабря 2024 года обеспечить 91,7% населения региона питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в том числе городского - до 99%.

В прошедшем году разработали проектную документацию и получили положительное заключение госэкспертизы проекты по реконструкции систем водоснабжения городов Вятские Поляны и Омутнинск, а также Вахрушевского городского поселения.

Соглашение о предоставлении в наступившем году субсидии из федерального бюджета уже заключили работы в Вятских Полянах - 71,05 млн рублей и пгт. Вахруши - 197,073 млн рублей.

Разработка проектной документации на реконструкцию еще четырех систем водоснабжения: в Котельниче, Кирсе, Опарино и Советске продолжается. По прогнозу стоимость работ составит 466,2 млн рублей. По мере готовности проектной документации областное правительство сформирует и направит заявки на федеральное финансирование планируемых мероприятий в 2022 - 2023 гг.