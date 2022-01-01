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Здоровье1 января 2022 9:58

В Кировской области за последние сутки зарегистрировали менее 200 заболевших COVID-19

В инфекционных отделениях находятся 1398 жителей региона
Алина Сашина
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В прививочных пунктах за сутки вакцинировались 327 кировчан.

В прививочных пунктах за сутки вакцинировались 327 кировчан.

Фото: Ксения Высотина

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 1 января 2022 года выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 103 человека, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1398 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 166 жителей области, 21 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 752 человека.

На дому лечатся 2800 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 134 человека. В прививочных пунктах вакцинировались 327 кировчан.