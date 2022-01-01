Зарегистрировать авто и получить права в Кирове можно и в праздничные дни

Предварительно записаться можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг или по телефону и (8332) 40-61-40. Фото: vk.com/gibdd43

ГИБДД Кировской области опубликовало график приема граждан регистрационно-экзаменационными подразделениями в выходные и праздничные дни. Об этом сообщили в паблике ведомства.

В выходные и праздничные дни ГИБДД продолжит предоставлять госуслуги по вопросам регистрации автомобилей и других мототранспортных средств. Кроме того, в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел и других подобных подразделениях региональной Госавтоинспекции получить водительские удостоверения можно получить в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области (г. Киров, пер. Химический 1а):

4, 5, 6 января 2022 г. - с 8.00 до 17.00.

Предварительно записаться можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Можно также обратиться непосредственно в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД Кировской области

записаться на прием по телефону: (8332) 40-61-40, а также в порядке электронной или «живой» очереди.