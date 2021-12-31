Сейчас ситуацию урегулировали с помощью прокуратуры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Юрьянском районе жители двух населенных пунктов замерзали в собственных домах. В ситуацию пришлось вмешаться областной прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, похолодало в домах села Загарье и деревни Ложкари. Прокуратура направила специалистов для проверки. Факт подтвердился: на котельных не соблюдали график температурного режима, из-за чего жители населенных пунктов и начали замерзать.

Руководителю теплоснабжающей организации внесли представление. Прокуратура направила в суд иск с требованием к компании и органам муниципалитета наладить ситуацию с отоплением. Параллельно с этим в суд отправилось требование запретить ресурсоснабжающей организации нарушать график регулирования системы отопления. Решение направили судебным приставам.

В итоге по факту возбудили производства по делам об административных правонарушениях. Вмешательство ведомства помогло восстановить нужную температуру в котельных и, соответственно, жилых домах Загарья и Ложкарей.