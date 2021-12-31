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Общество31 декабря 2021 13:03

В Юрьянском районе жители двух населенных пунктов замерзали в собственных домах

Оказалось, что в котельных нарушали график температурного режима
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Сейчас ситуацию урегулировали с помощью прокуратуры.

Сейчас ситуацию урегулировали с помощью прокуратуры.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Юрьянском районе жители двух населенных пунктов замерзали в собственных домах. В ситуацию пришлось вмешаться областной прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, похолодало в домах села Загарье и деревни Ложкари. Прокуратура направила специалистов для проверки. Факт подтвердился: на котельных не соблюдали график температурного режима, из-за чего жители населенных пунктов и начали замерзать.

Руководителю теплоснабжающей организации внесли представление. Прокуратура направила в суд иск с требованием к компании и органам муниципалитета наладить ситуацию с отоплением. Параллельно с этим в суд отправилось требование запретить ресурсоснабжающей организации нарушать график регулирования системы отопления. Решение направили судебным приставам.

В итоге по факту возбудили производства по делам об административных правонарушениях. Вмешательство ведомства помогло восстановить нужную температуру в котельных и, соответственно, жилых домах Загарья и Ложкарей.