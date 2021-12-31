В Кировской области за последние сутки коронавирусом заболел 201 человек

В стационарах от коронавируса лечатся менее 1500 пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 31 декабря выявлено 201 новый случай заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 169 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1445 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 165 жителей области, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 750 человек.

На дому лечатся 2820 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 200 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 699 кировчан.