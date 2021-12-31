Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 декабря 2021 10:16

В Кировской области за последние сутки коронавирусом заболел 201 человек

Общее количество заразившихся превышает четыре тысячи
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В стационарах от коронавируса лечатся менее 1500 пациентов.

В стационарах от коронавируса лечатся менее 1500 пациентов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 31 декабря выявлено 201 новый случай заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 169 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1445 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 165 жителей области, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 750 человек.

На дому лечатся 2820 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 200 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 699 кировчан.