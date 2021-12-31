В Кирове хотят установить информационные таблички у пешеходных переходов: мэрия против

Установка табличек у пешеходных переходов не согласована властями и не одобряется другими общественниками. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове активисты собирают средства на установку информационных табличек у пешеходного перехода. Как сообщает горадминистрация, власти не согласовывали подобную акцию.

Так, один из местных общественных проектов собирает деньги на таблички «Возьмите ребенка за руку», «Выньте наушники из ушей» и другие подобные. Собрано уже более 150 тысяч рублей. Организаторы уверяют, что установка согласована с властями, однако разрешения на это не давали ни Минтранс, ни мэрия Кирова. Напротив, подобную акцию встречают с недовольством: таблички увеличат уровень «информационного шума». А оборудование техсредств по организации дорожного движения, не предусмотренного документацией, запрещена законом.

Участники движения «Городские проекты» согласны с мнением властей. Такие таблички, по их словам, могут ограничить обзор и увеличить риск ДТП. Эффективность от предупреждений также не подтверждена.

Незаконно установленные щиты будут демонтированы, сообщает мэрия.