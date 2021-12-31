В Кирове создали цифровую основу территории города

Новый сервис появился в интернет-пространстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове разработали цифровую основу территории города. Она позволит находить информацию о зданиях и земельных участках в областном центре. Об этом рассказали в горадминистрации.

Сервис также предоставит данные о инвестиционных площадках, социальных объектах, нестационарных торговых точках, строящихся и аварийных домах. С его помощью можно будет узнать, где в городе проводятся земляные работы. Имеется вкладка по пунктам остановки общественного транспорта. Карта также показывает зоны ограничения торговли.

Посмотреть на ресурс «Цифровая основа территории» можно здесь. Информация на портале будет постепенно дополняться, в ближайшее время появятся новые категории.