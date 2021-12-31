В Кирове мужчина залез погреться в чужую машину, а потом решил ее угнать

Мужчину заметили и остановили сотрудники полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали пьяного водителя, который пытался уехать на сломанной машине. В итоге оказалось, что он ее еще и угнал. Об этом сообщили в областном УМВД.

На не очень адекватного автомобилиста наткнулся наряд ППС ночью 29 декабря. Мужчина за рулем легковушки пытался ехать при явной неисправности машины. Водитель оказался пьяным, предъявить водительские права и документы на авто не смог.

Уже позже выяснилось, что 38-летний кировчанин угнал ласточку. Проходя мимо припаркованной на улице Красноармейской легковушки и увидев, что двигатель заведен, а в замок зажигания вставлен ключ, он попробовал открыть дверь машины - очень замерз и хотел погреться. Ему это удалось, и спустя какое-то время, согревшись и поплыв, мужчина решил еще и уехать на найденном авто домой, чтоб не идти пешком. Однако в результате сломал сцепление, пытаясь тронуться с места. Так его и засекли.

Сам владелец машины в этот момент находился в кафе неподалеку и даже не знал, что в его автомобиль кто-то влез. С его слов, он оставил машину прогреваться и ушел в ближайшее заведение общепита, а двери транспорта закрыть забыл.

На пьяного горе-водителя завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».