Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 10:33

В Кирове неизвестные испортили каток в Коминтерне

Это произошло в ночь на 30 декабря
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Накануне специалисты приводили ледовую площадку в порядок. Фото: admkirov.ru

Накануне специалисты приводили ледовую площадку в порядок. Фото: admkirov.ru

В Коминтерне неизвестные испортили общегородской каток. Об этом сообщает горадминистрация со ссылкой на теруправление Первомайского района.

Как выяснилось, 29 декабря на площадке, оборудованной на стадионе по улице Павла Корчагина, прошли работы по обслуживанию. Специалисты выровняли и отшлифовали лед. Следующей же ночью покрытие катка испортили неизвестные хулиганы, что, естественно, не стало подарком для местных жителей и посетителей из других районов города.

Теруправление настоятельно просит кировчан относиться к чужому труду с уважением, а также бережно относиться к новогодним украшениям города, установленным елкам и обустроенным каткам.