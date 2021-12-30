В Кирове неизвестные испортили каток в Коминтерне

Накануне специалисты приводили ледовую площадку в порядок. Фото: admkirov.ru

В Коминтерне неизвестные испортили общегородской каток. Об этом сообщает горадминистрация со ссылкой на теруправление Первомайского района.

Как выяснилось, 29 декабря на площадке, оборудованной на стадионе по улице Павла Корчагина, прошли работы по обслуживанию. Специалисты выровняли и отшлифовали лед. Следующей же ночью покрытие катка испортили неизвестные хулиганы, что, естественно, не стало подарком для местных жителей и посетителей из других районов города.

Теруправление настоятельно просит кировчан относиться к чужому труду с уважением, а также бережно относиться к новогодним украшениям города, установленным елкам и обустроенным каткам.