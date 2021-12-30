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Здоровье30 декабря 2021 8:57

Коронавирусом в Кировской области болеют менее 4,5 тысяч человек

В отделении реанимации находятся 170 пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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За сутки компьютерную томографию легких сделали 243 жителя области

За сутки компьютерную томографию легких сделали 243 жителя области

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 30 декабря выявлено 205 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 156 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1554 пациента с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 170 жителей области, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 748 человек.

На дому лечатся 2890 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 243 человека. В прививочных пунктах вакцинировался 1931 кировчанин.