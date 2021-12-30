В Советском районе уже больше недели ищут 60-летнюю женщину

О местонахождении пенсионерки ничего неизвестно с 23 декабря. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь отыскать 60-летнюю жительницу деревни Метели Советского района. В последний раз Валентину Мальцеву видели 23 декабря. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры подготовили приметный портрет пропавшей женщины. Рост Валентины Николаевны 160 см. У нее среднее телосложение, темные волосы и зеленые глаза. На момент ухода была одета в зимнюю зеленую куртку, темные штаны и черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.