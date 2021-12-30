В Кирове водитель «двенашки» устроил ДТП, после чего сбил женщину-пешехода

Авария произошла уже в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 29 декабря, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Инцидент случился в 18 часов 33 минуты на улице Романа Ердякова у дома №1. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По информации сотрудников ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» нарушил ПДД и при повороте налево врезался в «Фольксваген Поло». После чего «двенашку» откинуло на тротуар, где шла 59-летняя женщина. В результате аварии кировчанка и владелец отечественной легковушки получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 7 ДТП, в которых двенадцать человек получили травмы. Все происшествия были связаны с пренебрежением правил дорожного движения.