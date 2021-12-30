В кировской больнице установили кислородную станцию

Уникальное медицинское оборудование предназначено для производства кислорода из атмосферного воздуха. Фото: kirovreg.ru

В нашем регионе появился первый медицинский концентратор кислорода. Его установили в больнице №5, на базе которой работает один из инфекционных госпиталей. На создание кислородной станции из областного бюджета выделили около 17 млн рублей.

- Это уникальное медицинское оборудование предназначено для производства кислорода из атмосферного воздуха, - рассказал главврач больницы Павел Казаков. - Комплектация концентратора дает возможность эксплуатировать его круглый год. Его производительность составляет более 1000 литров медицинского кислорода в минуту, что полностью удовлетворяет потребность инфекционного госпиталя для лечения кислородопотребных пациентов с коронавирусом.

Отметим, что на базе больницы №5 медицинскую помощь оказывают пациентам с COVID-19 и сопутствующими заболеваниями хирургического, терапевтического, кардиологического, неврологического и наркологического профилей. И кислородные концентраторы будут востребованы в таких медучреждениях и после пандемии COVID-19.