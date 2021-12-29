В Кирове на улице Советской водитель «Весты» сбил на пешеходном переходе молодую девушку

Происшествие случилось уже в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 28 декабря, в Кирове произошло ДТП с участием пешехода. Авария случилась в 16 часов 55 минут на улице Советской у дома №126. Данные об этом предоставили в областной Госавтоинспекции.

По предварительный данным, 24-летний водитель автомобиля «Лада Веста» наехал на 27-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по «зебре». В результате происшествия молодая кировчанка получила травмы. Потребовалась ли ей госпитализация пока не сообщается.

Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 8 ДТП, в которых десять человек получили травмы. Все аварии произошли по причине несоблюдения водителями и пешеходами правил дорожного движения.