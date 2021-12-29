В Кирове преступник выстрелил из газового оружия в лицо полицейскому, который пытался его задержать

Преступник несколько раз выстрелил в лицо полицейскому. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кирове преступник выстрелил в лицо полицейскому из газового пистолета. Об этом сообщили в областном УМВД.

Происшествие случилось в ночь на 26 декабря. На улице Попова полицейский заметил неизвестного мужчина, который вломился в салон сотовой связи, разбив стеклянную дверь кувалдой и украв телефоны. Будучи на выходном дне и безоружным, сотрудник полиции все же решил попытаться остановить разбойника. При попытке задержание преступник выхватил газовое оружие и несколько раз выстрелил в лицо правоохранителю, после чего сбежал. Полицейский, получивший ожог глаз, не смог преследовать злоумышленника.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Преступника удалось разыскать и задержать. Полиция направила в областной Следком материалы для принятия решения о возбуждении еще одного уголовного дела - за применение насилия в отношении представителя власти.