Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 декабря 2021 11:40

В Кирове преступник выстрелил из газового оружия в лицо полицейскому, который пытался его задержать

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нападение на правоохранителя
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Преступник несколько раз выстрелил в лицо полицейскому.

Преступник несколько раз выстрелил в лицо полицейскому.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кирове преступник выстрелил в лицо полицейскому из газового пистолета. Об этом сообщили в областном УМВД.

Происшествие случилось в ночь на 26 декабря. На улице Попова полицейский заметил неизвестного мужчина, который вломился в салон сотовой связи, разбив стеклянную дверь кувалдой и украв телефоны. Будучи на выходном дне и безоружным, сотрудник полиции все же решил попытаться остановить разбойника. При попытке задержание преступник выхватил газовое оружие и несколько раз выстрелил в лицо правоохранителю, после чего сбежал. Полицейский, получивший ожог глаз, не смог преследовать злоумышленника.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Преступника удалось разыскать и задержать. Полиция направила в областной Следком материалы для принятия решения о возбуждении еще одного уголовного дела - за применение насилия в отношении представителя власти.