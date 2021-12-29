В Кирове в ночь с 29 на 30 декабря вывезут снег с 17 участков

Водителей просят не оставлять транспорт в зоне уборки.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Кирове определили участки улиц, с которых вывезут снег до 30 декабря. Его актуализировали после прошедшей метели. Об этом сообщает горадминистрация.
Так, до 8 утра 30 декабря снежные завалы уберут со следующих улиц:
- Цеховая;
- Добролюбова;
- Широнинцев;
- Воровского - от Карла Маркса до Горького;
- Октябрьский проспект - от Профсоюзной до Комсомольской;
- Ленина - от Московской до Профсоюзной;
- Ломоносова - от Лепсе до Луганской;
- Луганская - от площади до Ломоносова;
- Мопра - от Ленина до Набережной Грина (с парковкой);
- Труда - от Ленина до Набережной Грина;
- Щорса - от Производственной до Ульяновской;
- Орджоникидзе (Нововятский р-н);
- Пушкина (Нововятский р-н).
Техника также пройдет по площадям Лепсе, Конева и Филармонии, и в Большой Субботихе - от моста до кирпичного завода.
Кировчанам напоминают, что все работы ведутся преимущественно в ночное время. Автомобилистов просят не оставлять машины в зоне уборки.