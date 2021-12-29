В Кирове в ночь с 29 на 30 декабря вывезут снег с 17 участков

Водителей просят не оставлять транспорт в зоне уборки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове определили участки улиц, с которых вывезут снег до 30 декабря. Его актуализировали после прошедшей метели. Об этом сообщает горадминистрация.

Так, до 8 утра 30 декабря снежные завалы уберут со следующих улиц:

- Цеховая;

- Добролюбова;

- Широнинцев;

- Воровского - от Карла Маркса до Горького;

- Октябрьский проспект - от Профсоюзной до Комсомольской;

- Ленина - от Московской до Профсоюзной;

- Ломоносова - от Лепсе до Луганской;

- Луганская - от площади до Ломоносова;

- Мопра - от Ленина до Набережной Грина (с парковкой);

- Труда - от Ленина до Набережной Грина;

- Щорса - от Производственной до Ульяновской;

- Орджоникидзе (Нововятский р-н);

- Пушкина (Нововятский р-н).

Техника также пройдет по площадям Лепсе, Конева и Филармонии, и в Большой Субботихе - от моста до кирпичного завода.

Кировчанам напоминают, что все работы ведутся преимущественно в ночное время. Автомобилистов просят не оставлять машины в зоне уборки.