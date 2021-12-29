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Происшествия29 декабря 2021 10:42

В Кирово-Чепецке мужчина под видом девушки вытянул из жителя Германии полтора миллиона рублей

Мошенника арестовали, возбуждено уголовное дело
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Мужчина без конца переводил деньги «девушке».

Мужчина без конца переводил деньги «девушке».

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кирово-Чепецке поймали мошенника, который развел жителя Германии на полтора миллиона рублей. Об этом рассказали в областном УМВД.

В полицию обратился представитель гражданина ФРГ с заявлением о мошенничестве. Как выяснилось, осенью прошлого года 60-летний немец познакомился в интернете с девушкой из Кирово-Чепецка. Завязалась романтическая переписка, в ходе которой собеседница то и дело намекала на финансовую помощь - то на лечение близких родственников, то на их похороны. Мужчина без конца переводил деньги возлюбленной. Общая сумма перевалила за полтора миллиона. А весной 2021 года девушка перестала выходить на связь. Житель Германии забеспокоился и начал искать ее с помощью полиции.

Личность его собеседницы установили. Как выяснилось, в Кирово-Чепецке действительно проживает такая девушка, и ранее она создала страницу на сайте знакомств, где ей и предложил пообщаться немец. Чепчанка рассказала об этом своему знакомому, и тот мгновенно придумал план обмана доверчивого иностранца. Попросив у подруги доступ к аккаунту, тот начал от ее лица общаться с последним и выманивать из него деньги.

На предприимчивого жителя Чепецка, 29-летнего молодого человека, завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас ведется расследование, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.