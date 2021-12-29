Жители трех районов Кирова остались без холодной воды

Воду обещают дать сразу после завершения ремонтных работ Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В среду, 29 декабря, в десятках домов Кирова отключили холодную воду. Виной тому вновь стала крупная авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей компании, без водоснабжения остались жители нескольких многоквартирных домов расположенных на улицах Молодой Гвардии, Карла Маркса, Индустриальной, Поселковой, Новой, Ленина, Гражданской, Мирной, Горького, Целинной, Матросова, Пристанской, Спасской, а также на Копанском переулке в Первомайском, Нововятском, Октябрьском районах и поселке Лянгасово.

На данный момент на месте прорыва трубопровода ведутся ремонтные работы. Восстановить подачу ресурса обещают к вечеру. Более подробную информацию можно узнать здесь.