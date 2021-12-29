В Кирове починили «танцующие» зебры на Карла Маркса и Ломоносова

Световые зебры самопроизвольно начали двигаться вокруг своей оси. Фото: admkirov.ru

В Кирове произошел сбой в работе проекционных светофоров на улицах Карла Маркса и Ломоносова. Световые зебры самопроизвольно начали двигаться вокруг своей оси. Горожане, заснявшие это явление, даже прозвали их «диско-зебрами».

Как сообщила горадминистрация, возможной причиной сбоя могли стать погодные условия. Оборудование закупили в текущем году и оно находится на гарантийном обслуживании, так что работу техники уже наладили в рамках обязательств.

В Кирове такие светофоры установлены на 10 пешеходных переходах, где были зафиксированы случаи ДТП. Проекция, по словам мэрии, улучшает видимость пешеходов в темное время суток, а еще может работать бесперебойно. Правда, как удостоверились жители, она и танцевать может начать, но это мелочи.

Горадминистрация добавляет: эффективность световых зебр в Кирове еще предстоит проанализировать. В зависимости от сделанных выводов такие светофоры могут установить и на других улицах областного центра.