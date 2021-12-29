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Здоровье29 декабря 2021 6:50

За сутки в Кировской области коронавирусом заразились 210 человек

На дому от инфекции лечатся менее трех тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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В отделении реанимации медики борются за жизни 173 кировчан

В отделении реанимации медики борются за жизни 173 кировчан

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 29 декабря выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 129 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1600 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 173 жителя области, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии, по состоянию на 28 декабря, от инфекции в регионе скончались 743 человека.

На дому лечатся 2974 жителя области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 325 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 1148 кировчан.