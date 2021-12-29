Роман Береснев: «Отсутствие второго зампредседателя не влияет на работу ОЗС»

Должность второго зампредседателя ОЗС остается вакантной. Фото: zsko.ru

В областном Заксобрании до сих пор не занята должность второго зампредседателя. И это не мешает работе парламента. Об этом заявил спикер ОЗС Роман Береснев.

Варианты решения данного вопроса рассматриваются. Конкретных пока нет, однако они возможны. Задачу обещают решить в течение 2022 года. По словам Романа Береснева, самое главное - умение работать сообща, которое у всех парламентариев и так присутствует.

- Владимир Александрович (Костин - Ред.) чем отличается? Мы можем не сходиться с ним по разным позициям, но умение работать в команде, вне зависимости от того, как и за какой законопроект голосует депутат, и выдерживать главные стратегические направления Заксобрания - это крайне важно, - подчеркнул председатель ОЗС.

Сейчас эта проблема поставлена на паузу - для наблюдения за обстановкой, поскольку других предложений в этой ситуации не поступало ни от каких организаций или партий. На данный момент отсутствие еще одного зампредседателя никак не влияет на работу областного Заксобрания. Напомним, в седьмом созыве количество вице-спикеров ОЗС решили сократить до двух. Должность первого заняла Ирина Морозова, член комитетов по законодательству и местному самоуправлению и социальным вопросам.