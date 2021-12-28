Роман Береснев: «Задачи решаются при содействии жителей»

Роман Береснев встретился с жителями Арбажского муниципального округа в ходе рабочей поездки. Фото: zsko.ru

28 декабря состоялась рабочая поездка председателя ОЗС Романа Береснева в Арбажский муниципальный округ. Местные жители рассказали о своих проблемах, а он пообещал разобраться с ними.

Так, жителей села Кормино волнуют социальные вопросы. К примеру, местный дом культуры, в котором необходим ремонт крыши и системы отопления. А жители села Шембеть пожаловались на то, что в их населенном пункте не останавливается междугородний автобус «Киров-Арбаж».

Роман Береснев заявил, что просьбы населения сельских территорий будут проработаны. Первостепенные задачи председатель ОЗС взял на собственный контроль.

Стоит отметить, что некоторые запросы арбажцев уже выполнены. Так, в селе Шембеть открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ранее население получало помощь в старом деревянном здании. Теперь у них появился новый современный пункт. Для удобства жителей в нем также организовали продажу лекарств.

- Жители Шембети встречают Новый год с новым ФАПом. В следующем году новые медпункты появятся в Мосунах и в Сорвижах. В четырех сельских населенных пунктах Арбажского муниципального округа появилась долгожданная сотовая связь и мобильный Интернет. Задач впереди еще много, но они планомерно решаются при заинтересованном содействии жителей, - считает Роман Береснев.