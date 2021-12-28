В четырех населенных пунктах Арбажского муниципального округа появилась мобильная связь

Проблему со связью устранили в короткие сроки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арбажском муниципальном округе наладили мобильную связь. В четырех населенных пунктах она была недоступна, и теперь эту проблему наконец устранили. Ситуация разрешилась с помощью председателя ОЗС Романа Береснева.

Внимание на проблему спикер Заксобрания обратил летом, когда посетил Арбажский муниципальный округ с рабочим визитом. Так, устойчивая мобильная связь на тот момент была только в Мосунах, Сорвижах и самом Арбаже.

- Здесь абсолютно отсутствовала связь. Вроде бы мы находимся в трех километрах от федеральной трассы, которая проходит по территории нашего региона, но, тем не менее, здесь была проблема с сотовым оператором, - рассказал Роман Береснев о ситуации в Кормино.

Местные жители попросили помочь с этой ситуацией. Министерство информационных технологий и связи по Кировской области и «Ростелеком» подключились к выполнению задачи, и в короткие сроки проблему удалось решить. Теперь мобильный интернет и сотовая связь есть у жителей сел Кормино, Шембеть, Верхотулье и деревни Пишнур.

- Для района это очень существенно. Есть Интернет, есть связь, значит, есть жизнь, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания.

Жители населенных пунктов поблагодарили Романа Береснева во время встречи с ним.