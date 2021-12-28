В Кирове временно перекрыли участок улицы Карла Маркса

Участок будет закрыт для всех видов транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекрыли движение у дома №180 по улице Карла Маркса. Об этом сообщает горадминистрация.

Как выяснилось, на этой территории обнаружили дефект на теплосетях. Потребителей переключат на другую ветку подачи теплоносителя. Ремонт уже идет. Однако в связи с работами проезд по отрезку закрыли для всех видов транспорта.

Участок будет недоступен с 28 декабря до 22 часов 5 января. По улицам Володарского и Азина со стороны улицы Блюхера возможен объезд закрытого отрезка.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.