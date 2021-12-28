Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирово-Чепецке на местном предприятии погиб рабочий. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 27 декабря около 13 часов. Во время проведения ремонтных работ 46-летний рабочий получил травму головы. Она оказалась смертельной: мужчина скончался на месте. Как именно произошло ЧП, на данный момент не сообщаются.

Областной Следственный комитет начал проверку по данному факту. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.