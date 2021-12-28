Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 декабря 2021 9:20

В Свечинском районе водитель «Нивы» не справился с управлением и перевернулся

От удара мужчина получил различные травмы
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авария произошла по причине несоблюдения водителем отечественного внедорожника скоростного режима. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла по причине несоблюдения водителем отечественного внедорожника скоростного режима. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 27 декабря, в Свечинском районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Авария случилась в 12 часов 50 минут на 437 км трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Информацию об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия мужчина и его 57-летняя женщина-пассажир получили травмы. Потребовалась ли им медицинская помощь и госпитализация пока не сообщается.

Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых четыре человека погибли и восемь получили травмы. Большинство аварий случились по причине несоблюдения простых правил дорожного движения.