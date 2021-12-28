Для кировчан в новогоднюю и рождественскую ночь включат иллюминацию на телебашне

Жители Кирова смогут полюбоваться светящейся башней с разных точек города. Фото: филиал РТРС «Кировский ОРТПЦ»

В Кирове 31 декабря включат подсветку на телебашне. Жители областного центра смогут увидеть красочные иллюминации также 1, 2, 6 и 7 января с 15 часов 15 минут до 07 часов 00 минут. Об этом рассказали представители кировского филиала РТРС.

Сама башня оборудована 36 прожекторами, расположенными на девяти уровнях. Мощные светильники устойчивы к перепадам температур и повышенной влажности. Все это может гарантировать, что ничто не помешает кировчанам полюбоваться красотой самого высокого сооружения города.

Отметим, что сооружение обеспечивает эфирным телерадиосигналом более семисот тысяч человек. Благодаря ее работе телевизор смотрят жители не только Кирова, но и близлежащих населенных пунктов в радиусе до 60 км.