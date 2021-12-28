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Происшествия28 декабря 2021 8:09

В Кирове в одной из квартир на улице Красина пьяная женщина зарезала своего сожителя

Мужчина получил несовместимые с жизнью раны
Алексей Романов
Алексей Романов
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До вынесения приговора подозреваемая будет находиться под стражей

До вынесения приговора подозреваемая будет находиться под стражей

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Сотрудники кировского СК начали расследование по факту убийства 55-летнего местного жителя. Подозревая задержана и дает показания. Об этом сообщили в ведомстве.

Установлено, что преступление произошло вечером 24 декабря в одной из квартир, расположенных на улице Красина. В тот день 49-летняя женщина вместе со своим 55-летним сожителем распивали спиртные напитки. В определенный момент между ними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла потерпевшему несколько ударов по телу. От полученных ран мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. До оглашения судебного приговора кировчанка будет находиться под стражей. Ей грозит длительный тюремный срок с отбыванием наказания в колонии строгого режима.