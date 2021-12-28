В Зуевке выявили новый случай бешенства животных

Собаку с признаками бешенства отвезли в ветеринарную службу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области выявили новый случай бешенства животных. Специалисты региональной ветеринарной службы обнаружили опасную инфекцию у домашней собаки. Об этом сообщили в надзорном органе.

Заболевание у четвероногого друга зафиксировали 21 декабря. Официально это уже 11 случай бешенства диких животных, зарегистрированный на территории области с начала 2021 года.

Сотрудники ветеринарной службы напоминают, что если у вашего домашнего питомца отмечается агрессивное поведение, слюнотечение и параличи, то его незамедлительно следует отвести в специализированное учреждение.

Данная инфекция является смертельной и для человека. Поэтому после укуса бешеным животным необходимо в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью.