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Здоровье28 декабря 2021 6:30

В Кировской области за сутки COVID-19 выявили у 208 человек

В инфекционных стационарах проходят лечение менее двух тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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В отделении реанимации помещен 171 житель региона с подтвержденным ПЦР-тестом

В отделении реанимации помещен 171 житель региона с подтвержденным ПЦР-тестом

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 28 декабря выявлено 208 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 164 человека, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1634 пациента с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 171 житель области, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии, по состоянию на 27 декабря, от инфекции в регионе скончался 741 человек.

На дому лечатся 3119 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 247 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 1678 кировчан.