В Кировской области столкнулись две встречные машины: три человека погибли, пятеро пострадали

ДТП произошло в Белохолуницком районе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области столкнулись два встречных автомобиля. ДТП оказалось смертельным. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла сегодня, 27 декабря, около 18.30, в Белохолуницком районе. Как стало известно, на 682 км федеральной трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» столкнулись две встречные машины - «БМВ Х6» и «УАЗ Патриот». По предварительным данным ведомства, на чужую полосу выехала иномарка. Удар оказался слишком сильным: в результате столкновения три человека погибли. Еще пятеро получили травмы разной степени тяжести, их пришлось госпитализировать. Среди пострадавших - двое несовершеннолетних.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, осуществляются регулировочные действия. Все причины и условия совершения ДТП устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.