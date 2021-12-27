Депутаты ОЗС разрабатывают меры поддержки малого и среднего бизнеса

Юрий Терешков отметил, что в 2021 году финансирование аграрной отрасли увеличилось с 1,7 до 2,8 миллиарда рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировской области поддержат представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас разрабатывается ряд мер, направленных на эти цели. Об этом рассказал председатель комитета по аграрной политике и предпринимательству ОЗС Юрий Терешков.

За последние три месяца депутаты седьмого созыва рассмотрели пакет налоговой поддержки. Два законопроекта касались закона о налоге на имущество организации - в частности, снижение ставок деловых, офисных и торговых центров с 2 до 1,5%. Пониженная ставка вводится для помещений, расположенных в административно-деловых и торговых центрах, облагаемых по кадастровой стоимости. Льготу получат налогоплательщики, зарегистрированные в Кировской области.

Сейчас обсуждается дополнительная поддержка для отраслей бизнеса, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Необходимо также поддержать предпринимателей, которые перешли с ЕНВД на «упрощенку» после изменения законодательства. Рассматриваются предложения в отношении системы УСН, рассказал Юрий Терешков.

Депутат ОЗС также отметил, что в 2021 году финансирование аграрной отрасли увеличилось с 1,7 до 2,8 миллиарда рублей. В декабре, благодаря принятым поправкам, оно выросло еще на 800 миллионов рублей. Эти средства направят сельскохозяйственным предприятиям на закупку кормов для крупного рогатого скота и техническое перевооружение.

- Вместе с правительством Кировской области депутаты-аграрии провели довольно серьезную работу, что позволило также увеличить средства в сумме 200 млн рублей в бюджете 2022 года. Теперь мы начинаем финансовый год с суммой в 2,1 млрд рублей, - отметил Юрий Терешков.