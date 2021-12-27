В Кировской области в 2021 году увеличили финансирование льготного лекарственного обеспечения

Сейчас в Кировской области работает пилотный проект льготному лекарственному обеспечению для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году в Кировской области увеличили финансирование отрасли здравоохранения, в том числе - льготного лекарственного обеспечения, и впервые смогли добиться бездефицитной программы фонда ОМС. Как рассказала зампредседателя областного Заксобрания Ирина Морозова, работа в этой сфере продолжится.

- В дальнейшем планируем заниматься этим направлением вплотную, потому что вопросов очень много. Как бы мы ни увеличивали сумму средств на льготные лекарства, у нас по-прежнему есть люди, которые не могут получить нужные препараты, - поделилась Ирина Морозова. - Это говорит о том, что нам нужно менять механизм льготного лекарственного обеспечения, чем мы и будем заниматься.

В Кировской области также действует пилотный проект по льготному лекарственному обеспечению. Он помогает пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В следующем году с первичных 26 муниципальных образований программа расширится еще на 17, и охватит всю область, за исключением Кирова и Кирово-Чепецка.

Помимо этого, Ирина Морозова продолжает работу по своему муниципальному округу.

- Сегодня решен вопрос по пристрою к школе №66, и я могу гордиться тем, что свою долю участия в это внесла. Так, к примеру, решен вопрос по возведению пристроя к школе №66 в Нововятске, где давно была потребность в новом образовательном учреждении из-за высокой рождаемости, - сообщила зампредседателя ОЗС.